Dazi Usa ingiustificati la Cina ne chiede la cancellazione

La Cina chiede agli Stati Uniti di annullare i dazi unilaterali e considerati ingiustificati, sostenendo che queste misure danneggiano il commercio internazionale. La polemica si intensifica dopo le recenti decisioni della Corte federale statunitense, alimentando le tensioni tra le due potenze economiche.

ROMA (ITALPRESS) – La Cina chiede agli Stati Uniti di annullare “i dazi unilaterali ingiustificati” decisi dal presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yongqian, in una conferenza stampa a Pechino. La reazione giunge a seguito della notizia della sospensione, da parte di una Corte federale statunitense, di parte dei dazi annunciati da Trump. abrmrv Fonte video: CCTV Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - “Dazi Usa ingiustificati”, la Cina ne chiede la cancellazione

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: dazi cina Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Trump: dazi al 50% per tutte le merci europee, non cerco un accordo. Ue: contromisure pronte; Dazi Trump contro l'Ue, che effetto avrebbero sui prezzi e chi li pagherebbe? I DATI; Trump minaccia l'Europa: dazi al 50%. E attacca Apple (che crolla in Borsa); News-Ticker: politica commerciale di Trump 2.0 - conseguenze per la Svizzera. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina, 'gli Usa cancellino tutti dazi unilaterali impropri' - La Cina sollecita gli Stati Uniti "a cancellare tutti i dazi unilaterali impropri" dopo che una corte federale Usa ha bloccato i piani tariffari ad ampio raggio del presidente Donald Trump. (ANSA) ... 🔗Secondo msn.com

Dazi Trump bloccati da Corte Federale USA: ora cosa succede/ Casa Bianca: “è golpe”. Cina: “cancellate tutto” - Dazi Trump bloccati da Corte Federale Commercio USA con effetto immediato: cosa succede, quali scenari su Cina-UE e reazione Casa Bianca ... 🔗Segnala ilsussidiario.net

Corte Usa blocca i dazi di Trump: «Non ha l'autorità» - Contestato nella sentenza emessa dal tribunale di Manhattan il riferimento del presidente a una legge del 1977 sui poteri di emergenza. La Casa Bianca fa ricorso, ma ora ha una leva negoziale in meno ... 🔗Lo riporta msn.com