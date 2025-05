Dazi Usa colpo di scena | per la Corte federale sono illegittimi

Una sorprendente svolta nel commercio internazionale: la Corte federale statunitense ha dichiarato illegittimi i dazi imposti da Donald Trump, bloccandone immediatamente l’applicazione. Questa decisione rappresenta un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare le future politiche commerciali degli Stati Uniti e influenzare gli equilibri globali.

Svolta inattesa sul fronte del commercio internazionale. La Corte federale statunitense per il commercio ha dichiarato illegittimi i dazi universali imposti dal presidente Donald Trump, bloccandone immediatamente l’applicazione. La decisione, arrivata in concomitanza con il Liberation Day, ha scatenato forti reazioni: da un lato l’indignazione della Casa Bianca, dall’altro l’entusiasmo dei mercati, con Wall Street che ha registrato un rally nella notte, accompagnato da un’impennata dei future e del dollaro. La sentenza è stata emessa da tre giudici della US Court of International Trade, che si sono espressi su due casi distinti ma con un punto in comune: la legittimità dell’uso dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 per giustificare l’imposizione di dazi estesi a quasi tutti i paesi del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

