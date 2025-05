Dazi una corte americana dichiara illegali le tariffe di Trump

La Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti ha dichiarato illegali le tariffe imposte dall’amministrazione Trump, evidenziando come queste siano state prese senza l’adeguata autorità. Questa decisione rappresenta una svolta significativa nella disputa tra l’esecutivo e il sistema giudiziario americano e potrebbe avere conseguenze importanti per le future politiche commerciali.

Questa notte, negli Stati Uniti, la lotta serrata tra l’amministrazione Trump e il sistema giudiziario americano è entrato in una nuova fase. Con una decisione espressa in un documento di 50 pagine, la Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che il Presidente Donald Trump ha oltrepassato la sua autorità imponendo dazi sulle importazioni dai partner commerciali degli Stati Uniti. La decisione si basa sull’interpretazione che la Corte ha fatto della legge utilizzata dall’amministrazione Trump per imporre gli ormai celebri dazi del “Liberation Day”, ovvero la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), una legge risalente al 1977 e pensata per far fronte “insolite e straordinarie” durante un’emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dazi, una corte americana dichiara illegali le tariffe di Trump

