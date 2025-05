Dazi Trump sfida i giudici | Li imporremo comunque 50 miliardi di perdite mercati nel panico

La battaglia tra Donald Trump e i giudici americani sui dazi sta scuotendo i mercati globali, con perdite che superano i 50 miliardi. Questo scontro non è solo un confronto legale, ma riflette un cambiamento profondo nei rapporti economici mondiali. La sfida di Trump, che promette di imporre tariffe a qualsiasi costo, potrebbe innescare una nuova era di tensione commerciale. Come reagiranno i mercati a questa escalation? Restate sintonizzati.

È guerra aperta tra Casa Bianca e magistratura sui dazi di Donald Trump. Al centro della contesa, l'autorità del presidente di imporre tariffe unilaterali che stanno ridisegnando gli equilibri commerciali mondiali. Il verdetto che ha gelato Washington. La prima mazzata è arrivata dalla US Court of International Trade di New York. Tre giudici – bipartisan per nomina presidenziale – hanno bocciato senza appello la strategia tariffaria trumpiana: "Il presidente non ha l'autorità di imporre dazi globali". Una sentenza unanime che ha fatto tremare i piani dell'amministrazione. Nel mirino i "dazi reciproci", le tariffe punitive del 25% contro Canada e Messico (ufficialmente per l'immigrazione) e quelle del 20% sulla Cina (per il fentanyl).

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

