Dazi Trump scontro tra poteri | i giudici frenano la Casa Bianca rilancia

Siamo nel cuore di una battaglia epocale: dazi e potere presidenziale. La recente decisione della US Court of International Trade di New York ha scosso le fondamenta della Casa Bianca, mettendo in discussione l’autorità di Trump. Questo scontro non è solo un episodio isolato, ma riflette un trend globale crescente: la tensione tra esecutivo e magistratura. Come si evolverà questo duello? La risposta potrebbe ridefinire il futuro del commercio internazionale.

È guerra aperta tra Casa Bianca e magistratura sui dazi di Donald Trump. Al centro della contesa, l’autorità del presidente di imporre tariffe unilaterali che stanno ridisegnando gli equilibri commerciali mondiali. Il verdetto che ha gelato Washington. La prima mazzata è arrivata dalla US Court of International Trade di New York. Tre giudici – bipartisan per nomina presidenziale – hanno bocciato senza appello la strategia tariffaria trumpiana: “Il presidente non ha l’autorità di imporre dazi globali”. Una sentenza unanime che ha fatto tremare i piani dell’amministrazione. Nel mirino i “dazi reciproci”, le tariffe punitive del 25% contro Canada e Messico (ufficialmente per l’immigrazione) e quelle del 20% sulla Cina (per il fentanyl). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Dazi Trump, scontro tra poteri: i giudici frenano, la Casa Bianca rilancia

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

