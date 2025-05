Dazi Trump furioso per il termine Taco | è solo negoziazione

Scopri come Donald Trump si sia infuriato per il termine "Taco", usato dai media per descrivere la sua strategia sui dazi. Una risposta che evidenzia come le negoziazioni commerciali e le oscillazioni dei mercati siano spesso più complesse di quello che appare.

Washington, 29 mag. (askanews) - Donald Trump si è irritato, rispondendo a una domanda su cosa pensasse del termine "Taco"(Trump Always Chickens Out, Trump si tira sempre indietro per paura) coniato da alcuni giornalisti per desrivere la sua strategia sui dazi e le oscillazioni dei mercati americani che ogni volta risalgono dopo i suoi dietrofront. "Mi tiro indietro? Non l'ho mai sentito dire - ha dichiarato Trump - intende dire che ho ridotto i dazi alla Cina dal 145% che avevo stabilito a 100, e poi a un altro numero?". "Ho imposto all'Unione Europea dei dazi del 50% e loro mi hanno chiamato dicendo: 'Per favore, incontriamoci subito'.

Trump, ho accettato di estendere al 9 luglio termine dazi Ue - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver accettato di estendere fino al 9 luglio il termine per l'applicazione dei dazi al 50% sulle merci europee.

