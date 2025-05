Dazi Trump dichiarati illegittimi | la giustizia federale blocca le tariffe

La Corte del Commercio federale di New York ha dichiarato illegittimi i dazi imposti durante l’amministrazione Trump, bloccando le tariffe e segnando un importante colpo alla sua politica commerciale. Questa decisione rappresenta un passo decisivo nel ripristino delle regole internazionali e nel contrasto alle misure protezionistiche adottate dall’ex presidente.

La Corte del Commercio ferma Trump: i dazi sono illegittimi. Un colpo deciso alla politica commerciale dell’ex presidente Donald Trump arriva da New York, dove una corte federale ha bloccato gran parte dei dazi imposti durante il suo mandato. Il Tribunale del Commercio Internazionale, composto da una giuria di tre giudici, ha stabilito che l’uso dell’ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per giustificare l'imposizione di tariffe doganali non trova fondamento giuridico. Questa legge del 1977, mai utilizzata prima d’ora per misure tariffarie, viene dunque ritenuta non idonea a giustificare un’emergenza economica di tale portata. 🔗 Leggi su Essere-informati.it © Essere-informati.it - Dazi Trump dichiarati illegittimi: la giustizia federale blocca le tariffe

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \ 🔗continua a leggere

