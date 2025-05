Dazi | tribunale federale Trump non ha autorità per imporli

Un tribunale federale ha stabilito che Donald Trump non ha l’autorità di imporre dazi doganali estesi sulle importazioni attraverso la legge sui poteri d’emergenza. Questa decisione, emessa a New York, rappresenta un importante passo nel dibattito sulle competenze presidenziali e le politiche commerciali negli Stati Uniti.

Washington (Usa), 29 mag. (LaPresseAP) – Un tribunale federale ha bloccato il presidente Donald Trump dall’imporre dazi doganali estesi sulle importazioni utilizzando una legge sui poteri d’emergenza. La sentenza, emessa da una giuria di tre giudici della tribunale del commercio internazionale con sede a New York, è arrivata dopo diverse cause legali che sostenevano che Trump avesse oltrepassato la sua autorità, lasciando la politica commerciale statunitense soggetta ai suoi capricci e scatenando il caos economico. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Si prevede che l’amministrazione Trump presenterà ricorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: tribunale federale, Trump non ha autorità per imporli

