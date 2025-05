Dazi nuova stretta di Trump sulla Cina | bloccate le vendite di tecnologie strategiche

La nuova stretta di Trump sui dazi rappresenta una decisione strategica per limitare le vendite di tecnologie avanzate alla Cina, includendo semiconduttori, software e componenti critici. Questa misura mira a proteggere le industrie statunitensi e a rafforzare la posizione degli USA nel contesto globale della tecnologia.

L'amministrazione Usa ha deciso di sospendere l'invio nel Paese asiatico di semiconduttori, software per la produzione di chip, prodotti chimici, macchinari e parti per motori di aerei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, nuova stretta di Trump sulla Cina: bloccate le vendite di tecnologie strategiche

Ginevra, l’alba di una nuova era commerciale: Stati Uniti e Cina siglano la pace dei dazi - Questo storico accordo potrebbe segnare un cambiamento decisivo nell'ordine economico globale, favorendo un clima di fiducia reciproca e facilitando il commercio internazionale. 🔗continua a leggere

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Stretta sui visti degli studenti stranieri, i loro social saranno controllati | Dazi, Trump: L'Ue vuole un incontro per trattare; Stretta Usa sulle merci europee: Trump minaccia dazi al 50 per cento e l’Ue rischia la recessione; Trump a Von der Leyen: «Accetto di estendere al 9 luglio termine dazi Ue»; Trump rilancia i dazi: dal 1° giugno tariffe al 50% sull’Europa, mercati in allarme. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, Trump contro Cina: ipotesi stop a export tecnologie per aerei e chip - Per il Nyt il tycoon ha fermato l'invio di tecnologie strategiche. Secondo Ft, alle aziende Usa che forniscono software per semiconduttori è stato intimato un blocco vendite a gruppi cinesi ... 🔗Come scrive msn.com

Dazi, i giudici bloccano Trump: “Sono illegali”. E Musk lascia il Presidente: “Sono deluso, mi dimetto” - Colpo doppio per Trump: una corte federale blocca i suoi dazi, giudicati illegali, mentre Elon Musk lascia il governo, criticando la manovra: “Insostenibile e dannosa per i conti pubblici” ... 🔗Scrive msn.com

Dazi di Trump bloccati dalla Corte Usa perché "illegali", la sentenza scuote il mondo: che succede adesso - I giudici hanno bloccato i dazi di Trump, principale misura con la quale il presidente Usa intendeva "fare l'America nuovamente grande". Cosa succede alle trattative commerciali ... 🔗Si legge su virgilio.it