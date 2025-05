Dazi Leavitt I giudici minacciano la credibilità degli Stati Uniti

I dazi di Leavitt e le minacce dei giudici mettono in discussione la credibilità degli Stati Uniti e la stabilità del commercio internazionale. In un momento decisivo per la sicurezza e l'economia americana, le decisioni legali e commerciali continuano a suscitare polemiche e preoccupazioni globali.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ieri sera l’amministrazione Trump si è trovata di fronte ad un altro esempio di abuso giudiziario, usando la sua piena e legittima autorità legale. Il presidente Trump ha imposto dazi universali e dazi reciproci nel giorno della liberazione per affrontare la straordinaria minaccia alla nostra sicurezza nazionale e alla nostra economia, rappresentata da ingenti e persistenti deficit commerciali”. A dirlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room. Leavitt successivamente si è concentrata sulla decisione del tribunale federale di bloccare una parte dei dazi imposti dall’amministrazione Trump: “Gli Stati Uniti hanno registrato un deficit commerciale di merci che ha superato i mille miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Dazi, Leavitt “I giudici minacciano la credibilità degli Stati Uniti”

Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027

Le recenti simulazioni sull'impatto dei dazi statunitensi rivelano un possibile rallentamento della crescita economica.

Cerca Video su questo argomento: Dazi Leavitt Giudici Minacciano Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Dazi, Leavitt “I giudici minacciano la credibilità degli Stati Uniti”

Riporta msn.com: Dazi, le parole della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt "I giudici minacciano la credibilità degli Stati Uniti" ...

Minore potere negoziale e minore gettito: sui dazi i giudici sgonfiano i muscoli di Trump

Secondo huffingtonpost.it: Per il giudice della Us Court of International Trade il presidente non ha l'autorità per imporre le tariffe. La rabbia della Casa Bianca che promette ...

Dazi, le notizie del 9 maggio

corriere.it scrive: Ne abbiamo molti in futuro, e alla fine li firmeremo tutti»: lo ha detto Donald Trump parlando degli accordi sui dazi e definendo ... la portavoce Karoline Leavitt. «La Cina ha bisogno di ...