Dazi il ministro Urso | Il negoziato sbloccato grazie al ruolo di Meloni Così progettiamo le aziende

Il ministro Urso annuncia il negoziato sui dazi, ora sbloccato grazie al ruolo strategico di Meloni nel migliorare i rapporti con Trump. Questa accelerazione permette alle aziende italiane di prepararsi e pianificare con maggiore fiducia, sfruttando un clima di dialogo più positivo e costruttivo.

Ministro Adolfo Urso, dopo la minaccia di Trump di aumentare i dazi verso l'Europa al 50%, c'è ora la possibilità di negoziare fino al 9 luglio. In che modo i buoni rapporti di Giorgia Meloni con Trump potrebbero influenzare questo negoziato? «Il negoziato ha preso una piega positiva grazie alla leadership di Giorgia Meloni sin da quando si è recata a Washington. Durante quel periodo è stato deciso di realizzare un negoziato tra l'amministrazione americana e la Commissione Europea. Anche nel più recente momento di maggiore criticità, è stato l'intervento di Giorgia Meloni a permettere il prolungamento del negoziato fino al 9 luglio e a facilitare un confronto che va oltre le sole questioni tariffarie e commerciali; è prima di tutto un negoziato politico». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi, il ministro Urso: "Il negoziato sbloccato grazie al ruolo di Meloni. Così progettiamo le aziende"

Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso - Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha avvertito riguardo all'impatto dei dazi americani sull'export italiano. 🔗continua a leggere

