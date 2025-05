Dazi giornalista a Trump | Cosa pensa dell' acronimo TACO? tycoon risponde irritato | Non dirlo mai più è una domanda cattiva - VIDEO

Scopri cosa pensa Donald Trump del termine "TACO" (Trump Always Chickens Out), un'acronimo che gli analisti hanno coniato per descrivere la sua strategia sui dazi. Nel video, la giornalista Megan Casella gli ha chiesto direttamente: come reagisce a questa etichetta piuttosto cattiva e irritata?

La giornalista ha chiesto al tycoon cosa ne pensasse del nuovo termine TACO (Trump Always Chickens Out, 'Trump si tira sempre indietro') coniato dagli analisti per descrivere la sua strategia sui dazi Megan Casella, corrispondente della Casa Bianca per la CNBC, ha chiesto a Donald Trump cosa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi, giornalista a Trump: "Cosa pensa dell'acronimo TACO?", tycoon risponde irritato: "Non dirlo mai più, è una domanda cattiva" - VIDEO

