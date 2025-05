Dazi Fitto Serve un’intesa

La recente trattativa tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti sui dazi per il settore fitto è un passo fondamentale per trovare un accordo equilibrato che tuteli gli interessi di entrambe le parti. Una soluzione condivisa potrebbe facilitare un ambiente commerciale più stabile e vantaggioso per imprese e consumatori europei.

MILANO (ITALPRESS) – “Con gli Stati Uniti c’è in atto una trattativa” sui dazi “che la Commissione europea sta portando avanti. L’auspicio è che si giunga ad una soluzione positiva sapendo che l’Europa tutela gli interessi dell’Europa e deve giustamente trovare un punto di equilibrio con gli Stati Uniti. Penso che sia interesse reciproco giungere ad un’intesa che possa superare le condizioni di difficoltà che potrebbero derivare invece dall’entrata in vigore dei dazi”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, a margine di un evento a Milano. xm4mggmca1 Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Dazi, Fitto “Serve un’intesa”

