Dazi cosa succede dopo lo stop dei giudici a Trump? Suite disdette a Milano investimenti bloccati E la grande chance per l’Europa

Dopo la sospensione dei dazi e le decisioni giudiziarie contro Trump, si apre una nuova fase di incertezza economica per l’Europa, influenzando anche il settore turistico. Gli investimenti sono in stallo, ma questa situazione rappresenta anche una grande opportunità per rafforzare le relazioni commerciali e rilanciare l’economia continentale tramite negoziati strategici.

Gli effetti della guerra commerciale sull’economia - e quindi anche sul turismo - in Europa. I negoziati in corso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, cosa succede dopo lo stop dei giudici a Trump? Suite disdette a Milano, investimenti bloccati. E la grande chance per l’Europa

