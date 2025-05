Dazi cosa succede dopo lo stop a Trump? Suite disdette a Milano investimenti saltati Ma è una chance per l' Ue|Borse in flessione

Dopo lo stop ai dazi e le conseguenti disdette di viaggi e investimenti a Milano, si delinea un'opportunità di rilancio per il settore dell’urban tourism in Europa. Gli effetti della guerra commerciale influenzano l'economia e il turismo, ma i negoziati in corso potrebbero portare a una significativa ripresa e nuove prospettive per il settore.

Gli effetti della guerra commerciale sull'economia - e quindi anche sul turismo - in Europa. I negoziati in corso.

C'è l'accordo Usa-Cina sui dazi: cosa prevede e quando entrerà in vigore - Una tregua temporanea segna un momento di sollievo tra Cina e Stati Uniti, con la sospensione dei dazi punitivi per 90 giorni.

