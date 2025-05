Dazi Corte Usa blocca le tariffe di Trump | Sono illegali Ira della Casa Bianca

Una corte americana ha sospeso i dazi imposti dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump, definendoli illegali. I giudici della US Court of International Trade hanno stabilito che la legge utilizzata dal presidente per imporli non è applicabile, suscitando l'ira della Casa Bianca.

Una corte americana ha bloccato i dazi reciproci di Donald Trump. Definendoli illegali, i tre giudici della Us Court of Interntational Trade hanno stabilito che la legge invocata dal presidente per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Dazi, Corte Usa blocca le tariffe di Trump: ¬ęSono illegali¬Ľ. Ira della Casa Bianca

Corte federale blocca i dazi di Trump: decisione scuote Wall Street - Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e sancendo che il presidente non aveva l'autorit√† di imporli. 🔗continua a leggere

