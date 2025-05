Dazi Corte Usa blocca le tariffe di Trump | ira della Casa Bianca

Un tribunale federale statunitense ha stabilito che Donald Trump non aveva l’autorità di imporre dazi elevati che hanno fatto aumentare i prezzi delle importazioni negli USA, bloccando così le tariffe introdotte durante il suo mandato. La decisione rappresenta un importante precedente sul potere delle autorità di imporre tariffe commerciali e mette sotto scrutinio le politiche protezionistiche adottate dall’amministrazione Trump.

(Adnkronos) – Donald Trump non ha l'autorità di imporre dazi ingenti che hanno fatto schizzare i prezzi delle importazioni negli Stati Uniti. E' quello che ha stabilito un tribunale federale. L'Amministrazione Trump ha subito presentato ricorso contro la sentenza. Tre giudici della United States Court of International Trade di Manhattan hanno ordinato lo stop ai dazi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Corte Usa blocca le tariffe di Trump: ira della Casa Bianca

Dazi, Trump: "Palla nel campo della Cina". Casa Bianca: "Presto primi accordi" - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che

