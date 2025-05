Dazi Corte d’Appello sospende la decisione Misure di Trump rimangono in vigore

Una corte d'appello federale ha sospeso la decisione di annullare i dazi imposti dall'amministrazione Trump, consentendo loro di rimanere in vigore. La sospensione temporanea permette alle autorità di mantenere le misure commerciali mentre si prosegue l'iter giudiziario. Questa decisione rappresenta un importante sviluppo nell'ambito delle tensioni commerciali internazionali.

(Adnkronos) – Una Corte d'Appello federale ha concesso una sospensione temporanea alla decisione di un tribunale inferiore che aveva annullato la maggior parte dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. La sospensione, riporta Nbc News, consente all’amministrazione di mantenere in vigore i dazi, mentre la corte valuta le ulteriori mozioni presentate, evitando così un’immediata cessazione delle tariffe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Corte d’Appello sospende la decisione. Misure di Trump rimangono in vigore

