David Lynch | i memorabilia del creatore di Twin Peaks verranno messi all' asta a cominciare dalla sua sedia da regista

Scopri la straordinaria collezione di memorabilia di David Lynch, il celebre creatore di Twin Peaks, che sarà battuta all'asta il 18 giugno. La David Lynch Collection, composta da 450 pezzi tra oggetti di scena, mobili e soprammobili, offre un'opportunità unica per i fan di possedere un pezzo di questo iconico regista, con possibilità di partecipare online alla vendita.

La David Lynch Collection, che comprende ben 450 pezzi, fra oggetti di scena e mobili e soprammobili, verrà messa all'asta il 18 giugno. Sarà possibile partecipare online alla vendita, come annuncia un video che illustra alcuni dei favolosi articoli.

