David Lynch all' asta gli oggetti personali del regista | dalla macchina espresso a memorabilia di Twin Peaks

Scopri l'asta esclusiva di David Lynch, dove si potranno acquistare oltre 450 oggetti personali del celebre regista, tra cui memorabilia di Twin Peaks e elementi di uso quotidiano come la macchina espresso. Un'opportunità unica per i fan di possedere un pezzo autentico del mondo Lynch e della sua arte cinematografica. Non lasciarti sfuggire questa rara occasione di entrare nel suo universo creativo.

Alcuni degli oggetti della collezione personale del regista, così come oggetti di uso quotidiano, saranno messi all'asta per i collezionisti Avete mai desiderato possedere un pezzetto di Twin Peaks o Mulholland Drive? Ora è l'occasione giusta: più di 450 oggetti della collezione del grande regista scomparso lo scorso gennaio saranno il pezzo forte in un'asta della David Lynch Collection. Programmata da Julien's Auctions e Turner Classic Movies per il 18 giugno. L'asta si svolgerà sul sito web di Julien's Auction e presso la sua casa d'aste di Gardena. I manufatti personali provenienti dalla casa di Lynch includono oggetti di scena, strumenti musicali, opere d'arte, mobili, decorazioni per la casa, attrezzi della sua falegnameria, materiale per dipingere del suo studio d'arte . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - David Lynch, all'asta gli oggetti personali del regista: dalla macchina espresso a memorabilia di Twin Peaks

Su questo argomento da altre fonti

Venezia 2025: tra The smashing machine e Guadagnino, spunta un programma ricco di stelle e grandi titoli; La promessa, puntate 20 e 21 maggio 2025: tensioni, segreti e pericoli nella piccola comunità ; Stefano de martino lascia amici, affari tuoi e step: cosa sta preparando il noto conduttore televisivo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

David Lynch, all'asta gli oggetti personali del regista: dalla macchina espresso a memorabilia di Twin Peaks - Avete mai desiderato possedere un pezzetto di Twin Peaks o Mulholland Drive? Ora è l'occasione giusta: più di 450 oggetti della collezione del grande regista scomparso lo scorso gennaio saranno il pez ... 🔗Scrive msn.com

Oltre 400 oggetti dalla collezione personale di David Lynch verranno messi all’asta - Ci sono la sua sedia da regista e la sua copia personale in 35mm di 'Eraserhead', ma anche i tappeti di 'Twin Peaks' e altri cimeli di 'Mulholland Drive' ... 🔗Come scrive rollingstone.it

Asta della David Lynch Collection: 450 pezzi iconici in vendita il 18 giugno - La David Lynch Collection, composta da 450 oggetti iconici del regista, sarà all'asta il 18 giugno a Julien's Auctions, offrendo ai fan l'opportunità di acquistare memorabilia uniche. 🔗Secondo ecodelcinema.com

David Lynch (1946-2025) on his lifelong devotion to artmaking | INTERVIEWS