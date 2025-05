David Juventus la rivelazione | quella rivale può chiudere in qualsiasi momento! Novità sul futuro dell’attaccante canadese Ultimissime

Scopri le ultime novità sul futuro di Jonathan David, la rivelazione del Tottenham e della Juventus in agguato. Secondo Alfredo Pedullà, il futuro del centravanti canadese potrebbe definirsi a breve, con Napoli e Inter pronti a inserirsi, mentre i bianconeri potrebbero chiudere l'affare in qualsiasi momento. Restate aggiornati con JuventusNews24 per tutte le novità sul mercato.

David Juventus, loro possono chiudere in qualsiasi momento: la rivelazione sul futuro del centravanti libero a parametro zero. Alfredo Pedullà, su X, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Jonathan David. Il calciomercato Juve deve vedersela con Napoli ed anche Inter. DAVID – « Il Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento, ma ha deciso di fermarsi per 36-48 ore perché dal vertice con Conte potrebbero emergere necessità diverse. Per esempio un vice Lukaku (Bonny, che piace all’Inter, e Lucca restano in lista) per andare poi su un paio di esterni offensivi forti. Per David resta interesse di altre due italiane: Juventus e Inter, anche se i nerazzurri fin qui hanno solo memorizzato le richieste alte ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, la rivelazione: quella rivale può chiudere in qualsiasi momento! Novità sul futuro dell’attaccante canadese. Ultimissime

David annuncia l'addio al Lille: «È tempo dei saluti». Poi l'indiscrezione sul futuro - Jonathan David ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lille, lasciando gli appassionati con molte domande sul suo futuro.

