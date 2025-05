David Juve non è finita qui | Napoli in vantaggio ma i bianconeri incontreranno di nuovo il suo agente! Ultimissime

Scopri gli ultimi aggiornamenti su Jonathan David: dopo il vantaggio del Napoli, la Juventus resta in corsa con un possibile nuovo incontro con il suo agente. Tieniti aggiornato sulle novità e le indiscrezioni riguardo al futuro del talento canadese.

David Juve, non è finita qui: il Napoli di De Laurentiis è in vantaggio, ma i bianconeri incontreranno di nuovo il suo agente! Tutte le ultimissime. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Jonathan David, che recentemente ha comunicato il suo addio a parametro zero al Lille. Sulle sue tracce c'è il Napoli ma non solo. Come riportato questa mattina da Tuttosport sono prestiti per la prossima settimana dei nuovi contatti con l'agente del giocatore Nick Mavromaras, che come noto è in dialoghi avanzati con il club di De Laurentiis. Il calciomercato Juve però vuole provarci ancora.