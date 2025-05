Data alle fiamme la casa d' infanzia di Lady Diana | l’assurdo atto vandalico vicino alla sua tomba

Un atto vandalico senza precedenti ha inferto incendi ad Althorp House, la storica residenza di Lady Diana, situata vicino alla sua tomba. Un gesto assurdo che ha sconvolto il patrimonio culturale e i ricordi legati alla vita della principessa.

E' stata data alle fiamme da ignoti Althorp House, la casa di campagna inglese dove aveva vissuto da bambina la principessa Diana e che era la dimora storica della famiglia Spencer fin dal XVI secolo nel Northamptonshire. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

