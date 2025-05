Dargen D’Amico si aggiudica il Premio Amnesty International Italia 2025 con Onda alta

Dargen D’Amico conquista il Premio Amnesty International Italia 2025 nella categoria Big con il suo brano "Onda alta", riconoscendo il suo talento e il forte messaggio sociale. Questo prestigioso premio, promosso da Amnesty Italia e Voci per la Libertà, celebra l’impegno artistico a favore dei diritti umani e della libertà di espressione.

È il brano Onda alta di Dargen D'Amico a vincere il 23° Premio Amnesty International Italia per la sezione Big. Il riconoscimento è promosso da Amnesty International Italia, insieme all'associazione Voci per la Libertà, per premiare il miglior brano sui diritti umani pubblicato nell'anno precedente da un artista o gruppo di spicco della musica italiana. Il premio si inserisce nel calendario delle attività di Amnesty International Italia, che quest'anno celebra 50 anni di impegno nella difesa dei diritti umani.

