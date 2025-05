Daniela Santanché verso il fallimento di un' altra società | Ki Group Holding

Nuovi problemi per la ministra del Turismo Daniela Santanché, con l'ipotesi di fallimento di un'altra società del gruppo Ki Group Holding, guidato in passato anche da lei e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. La situazione si fa critica mentre il giudice del tribunale fallimentare di Milano valuta la dichiarazione di insolvenza. Un'occasione per analizzare le difficoltà in cui si trova il gruppo.

