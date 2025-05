Daniel Ek Ceo di Spotify | Puntiamo a un miliardo di abbonati

Daniel Ek, CEO di Spotify, punta a raggiungere un miliardo di abbonati, continuando a consolidare la leadership nel mercato dello streaming musicale. Dalla sua sede di Stoccolma, il fondatore commenta i prossimi obiettivi e non perde l'occasione di criticare Apple, accusandola di cercare di aggirare le regole del DMA.

Dalla sede di Stoccolma, il fondatore della più grande piattaforma di streaming musicale al mondo illustra i prossimi obiettivi e non manca di attaccare ancora una volta Apple: “Sta cercando di sfuggire allae regole del DMA”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Daniel Ek, Ceo di Spotify: “Puntiamo a un miliardo di abbonati”

