Daniel Belling assolto dalla Corte d' appello di Roma | cadute le accuse di omicidio

Daniel Belling è stato assolto dalla corte d'appello di Roma, che ha ribaltato la condanna di primo grado e dichiarato l'innocenza dell'uomo di nazionalità tedesca, accusato in passato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. La sentenza riguarda il caso della scomparsa della moglie, Xiang Lei Li, avvenuta nel 2017 durante una crociera nel Mediterraneo.

I giudici di appello di Roma hanno assolto, ribaltando la sentenza di primo grado, Daniel Belling, l'uomo di nazionalità tedesca, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa della moglie, Xiang Lei Li di 36 anni, durante una crociera nel Mediterraneo nel 2017. In primo grado era stato condannato a 26 anni. I giudici di secondo grado hanno fatto cadere le accuse nei confronti di Belling con la formula più ampia, ossia "perché il fatto non sussiste". La Corte non ha recepito, quindi, la richiesta della Procura generale che aveva sollecitato la conferma della condanna di primo grado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Daniel Belling assolto dalla Corte d'appello di Roma: cadute le accuse di omicidio

