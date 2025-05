dan reynolds degli imagine dragons fa volare il microfono sul palco il divertente incidente – il video

Durante il concerto degli Imagine Dragons all’Ippodromo La Maura di Milano, il frontman Dan Reynolds ha fatto impazzire il pubblico con un momento esilarante, facendo volare il microfono sul palco. L’evento, che ha aperto il LOOM World Tour, ha visto oltre 65mila fan italiani entusiasti di riaccogliere la band in un ritorno atteso e ricco di sorprese.

Il ritorno degli Imagine Dragons in Italia era uno degli eventi musicali più attesi e lo show di martedì 27 maggio, all’ Ippodromo Snai La Maura di Milano all’interno della rassegna i-Days ha accolto oltre 65mila persone. La serata ha ufficialmente dato il via al LOOM World Tour, segnando il grande rientro della band americana in Italia dopo tre anni dall’ultima volta. Durante la performance live però un piccolo fuori programma ha divertito sia il frontman Dan Reynolds che i suoi fan. Infatti il cantante is stava scatenando sul palco ma ad un certo punto con un colpo di mano ha fatto volare via, non volendo, il microfono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it