Dammi 12mila euro e non ti porto via la casa agente immobiliare condannato per turbativa d' asta

Un agente immobiliare di 61 anni è stato condannato a sei mesi di reclusione e a una multa di 150 euro per turbativa d'asta, con obbligo di risarcimento danni e il pagamento delle spese processuali. La vicenda riguarda una grave interferenza con il diritto alla proprietà, evidenziando le conseguenze legali di comportamenti illeciti nel settore immobiliare.

Sei mesi di reclusione e 150 euro di multa e risarcimento danni da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento delle spese processuali di costituzione di parte civile. È la condanna inflitta dal giudice del Tribunale penale di Perugia ad un agente immobiliare di 61 anni, accusato del reato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Dammi 12mila euro e non ti porto via la casa", agente immobiliare condannato per turbativa d'asta

