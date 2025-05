Dall’Ucraina alla nuova difesa perché la pax europeae segna uno spartiacque

Dall'Ucraina alla nuova difesa europea, la pax europaea segna uno spartiacque decisivo nel nostro continente. Con la fine del tempo del dividendo di pace garantito dalla NATO, è essenziale costruire una vera difesa europea per preservare stabilità e sicurezza, come sottolineato dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen a Aquisgrana.

Finito il tempo del dividendo di pace garantito dalla Nato, l’era bellica in cui ci troviamo può essere compresa e interpretata solo attraverso lo strumento della nuova ‘pax europaea’, da costruire attraverso la difesa europea. Lo spunto, offerto dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen da Aquisgrana dove le è stato consegnato il premio Carlo Magno, ha una doppia finalità: da un lato cementare ulteriormente la relazione tra Nato e i partner transatlantici, basilare per i destini del vecchio continente dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi; e dall’altro utilizzare il caso ucraino al fine di costruire una nuova strada per la difesa continentale dell’Ue, con la necessità sempre più urgente di investire nella sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’Ucraina alla nuova difesa, perché la pax europeae segna uno spartiacque

Diplomazia della Difesa. Così l'Italia può contare nella nuova architettura della sicurezza europea - Il 9 maggio 2025 ha segnato una data storica per l'Europa, celebrando la vittoria sul nazismo mentre si riassestavano gli equilibri geopolitici.

