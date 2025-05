Dallo spaccio di droga ai maltrattamenti in famiglia | come funziona l' app ' YouPol' e i suoi risultati nel Ravennate

Scopri come l'app YouPol permette di segnalare facilmente, con pochi click, episodi come spaccio di droga, maltrattamenti in famiglia e bullismo, contribuendo alla prevenzione e alla sicurezza nel ravennate. Grazie a questo strumento innovativo, le denunce possono essere inviate in modo rapido e sicuro, aiutando le forze dell'ordine a intervenire tempestivamente.

Bastano pochi click per inviare un messaggio, con foto o video, per segnalare episodi di bullismo, spaccio di droga o violenza domestica. Un sistema in grado di superare situazioni di difficoltà, prevenire crimini ed evitare tragiche conseguenze. Sono state presentate questa mattina, negli spazi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dallo spaccio di droga ai maltrattamenti in famiglia: come funziona l'app 'YouPol' e i suoi risultati nel Ravennate

Droga, blitz a Cerignola: disarticolata piazza di spaccio: nove arresti - A Cerignola, i Carabinieri hanno raggiunto un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, arrestando nove persone, di cui tre in custodia cautelare e sei ai domiciliari.

