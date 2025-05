Dall’Inter al Napoli è stato promesso a Conte | super colpo in arrivo!

Il Napoli è pronto a sorprendere ancora, con un colpo di mercato da sogno dopo l'acquisto quasi ufficiale di Kevin De Bruyne. Secondo indiscrezioni, i partenopei stanno lavorando per assicurarsi un top dell'Inter di Simone Inzaghi, nel tentativo di continuare a far sognare i propri tifosi dopo il recente scudetto.

Il Napoli prepara un grande colpo dopo quello quasi ufficiale di Kevin De Bruyne: si tratta di un top dell'Inter di mister Simone Inzaghi Il Napoli vuole far sognare in grande i propri tifosi, dopo la vittoria del quarto scudetto. Kevin De Bruyne a breve sarà il primo grande colpo di mercato. Antonio Conte si ritroverà in rosa un fuoriclasse del centrocampo, qualora decidesse di continuare l'avventura sulla panchina azzurra. Le notizie delle ultime ore, in tal senso, sono confortanti, visti i dubbi sorti nella mente del tecnico leccese circa la Juve e la sua situazione societaria. Intanto, il d.

