Dall' Intelligenza Artificiale allo Sport in attesa del 22 Forum Europeo Digitale Lucca 2025

Scopri come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo dello sport e della produzione, in preparazione al 22° Forum Europeo Digitale a Lucca 2025. Non perdere la diretta streaming del Tech Talk FED 2025 Premiere, un’occasione unica per approfondire le ultime innovazioni digitali e rimanere aggiornato sulle tendenze più avanzate del settore.

Guarda in Diretta Streaming - Tech Talk FED 2025 Premiere: Dall'AI, allo Sport, dalla Produzione ai FAST Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale Media Partner: Digital-News.it. La città storica di Lucca si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi e longevi nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Dall'Intelligenza Artificiale allo Sport, in attesa del 22° Forum Europeo Digitale Lucca 2025

Cerca Video Caricamento del Video...

