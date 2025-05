Dall’ex CT del Belgio | De Cuyper può essere il nuovo Maldini

Vital Borkelmans, ex vice-commissario tecnico del Belgio, ha fatto un paragone tra De Cuyper e Paolo Maldini, leggenda del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dall’ex CT del Belgio: “De Cuyper può essere il nuovo Maldini”

Cerca Video su questo argomento: Dall Ex Ct Belgio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino: da Farioli a Tedesco, tutti i nomi per sostituire Vanoli; Dal Belgio confermano: semaforo verde De Bruyne, vuole chiudere col Napoli prima di andare in vacanza!; Nomi prestigiosi e outsider, la lista degli allenatori liberi è lunga, Fiorentina che farai?; Gattuso può tornare in Serie A, ipotesi suggestiva per l'ex Napoli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Belgio eliminato, il ct Roberto Martinez si dimette: "Decisione presa prima dei mondiali" - Pochi minuti dopo l’eliminazione dal mondiale in Qatar ... e quale sarà il futuro dell'ormai ex ct del Belgio. Per il 49enne spagnolo, dunque, si chiude l’esperienza alla guida di una ... 🔗Riporta sport.sky.it

Tedesco Juve (Tuttosport), spunta anche l’ex ct del Belgio come traghettatore! L’idea di queste ultimissime ore - Tedesco Juve (Tuttosport), spunta anche l’ex ct del Belgio come traghettatore! L’idea di queste ultimissime ore in caso di ribaltone in panchina Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗Secondo juventusnews24.com

Belgio fuori dal Mondiale, Martinez si dimette: "Nessun rimpianto" - Dopo la sorprendente eliminazione al primo turno dei Mondiali in Qatar, nella conferenza stampa successiva al pareggio contro la Croazia, il ct del Belgio Roberto ... L'ormai ex ct ha dichiarato ... 🔗Si legge su tuttosport.com