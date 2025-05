Dalla Festa dei Lyons a Fermento in Valtidone | cosa fare nel weekend

Scopri cosa fare a Valtidone nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno: tra la tradizionale Festa dei Lyons, laboratori per bambini e visite guidate a Palazzo Farnese, e l'inaugurazione della mostra "Shine a light" a Fuoriluogo Arte, c'è tanto da vivere e scoprire in questa occasione speciale. Vivi un fine settimana all'insegna dell'arte, della cultura e del divertimento!

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno a Palazzo Farnese laboratori per bambini e visite guidate alla scoperta delle meraviglie del palazzo Da venerdì 30 maggio a Fuoriluogo Arte inaugurazione della mostra "Shine a light - Luce sulle emozioni" Venerdì 30 maggio al Giardino della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dalla Festa dei Lyons a "Fermento in Valtidone": cosa fare nel weekend

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 16 maggio 2025 - Oggi, venerdì 16 maggio 2025, è tempo di scoprire i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Festa Lyons Fermento Valtidone Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musica, birra e grandi ritorni: tutto pronto per la Festa del Rugby. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Festa del Gigi a Pianello, l’estate in Valtidone è all’insegna della solidarietà - Festa del Cotechino a Pianello e Grande Fiera d’Agosto per chiudere in bellezza l’estate 2023 in Valtidone. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 a Pianello, con la tradizionale festa del ... 🔗Si legge su piacenzasera.it

Ziano, Festa dell’uva e Valtidone Wine Fest rinviate per maltempo - Doveva essere il week end del vino, ma le previsioni meteo prevedono invece molta acqua, imponenedo così agli organizzatori della Festa dell’uva e del Valtidone Wine Fest di Ziano un opportuno ... 🔗Lo riporta piacenzasera.it

Rugby - Festa Lyons, i bianconeri vincono con l'Accademia e centrano la promozione in Top12 - Troppo evidente la differenza tra le due squadre rimarcata dal passivo pesante subito dagli Azzurrini, e può così partire la festa bianconera. Colpiscono subito i Lyons, che al 4’ trova il varco ... 🔗Scrive sportpiacenza.it