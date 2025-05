Dalla Conference al Milan | primo rinforzo per Allegri

Il Milan si prepara a tornare protagonista con il primo rinforzo di Allegri, un passo fondamentale per rilanciare le ambizioni del club. La scelta del tecnico livornese ha sbloccato il calciomercato in entrata, con possibili colpi direttamente dal Chelsea per rafforzare i rossoneri nel prossimo campionato.

La scelta del tecnico livornese sblocca il calciomercato in entrata dei rossoneri. E il colpo potrebbe arrivare direttamente dal Chelsea. Le ultime Il Milan sta già programmando il suo futuro. Archiviata una stagione deludente, la nuova era rossonera è ufficialmente iniziata con l’insediamento di Tare. Il direttore sportivo nelle scorse ore ha incontrato Allegri per definire l’accordo. Il livornese è ormai il prossimo tecnico del club meneghino e il suo arrivo potrebbe sbloccare anche il calciomercato. C’è la consapevolezza che bisognerà ripartire da zero e quindi sono diversi i movimenti sia in entrata che in uscita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Conference al Milan: primo rinforzo per Allegri

