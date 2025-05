Dalla Brianza a Como per una spesa ' gratis' | arrestato all' Esselunga

Un uomo di 45 anni proveniente dalla Brianza è stato arrestato ieri a Como per tentato furto all'Esselunga, dopo che il suo comportamento tra gli scaffali ha insospettito il personale. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che tentasse di ottenere la spesa gratis, evidenziando l'importanza della sicurezza nei punti vendita.

Voleva fare la spesa 'gratis' ma il suo atteggiamento tra gli scaffali ha insospettito gli addetti. Nella mattinata di ieri, la polizia di stato di Como ha arrestato un uomo di 45 anni, residente a Limbiate (Monza e Brianza) e già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Dalla Brianza a Como per una spesa 'gratis': arrestato all'Esselunga

