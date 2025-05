Dalla barbabietola al Montepulciano d' Abruzzo il gelato artigianale si spinge oltre i confini del dolce tradizionale Ecco le tendenze dell' estate in arrivo

Scopri le tendenze estive del gelato artigianale 2025, che portano oltre il dolce tradizionale con sapori innovativi come il gusto di barbabietola e Montepulciano d'Abruzzo. Quest'anno, le creazioni si fanno piĂą audaci e fantasiose, spaziano dai classici ai gusti gourmet e salutari, sorprendendo il palato con esperienze uniche. Un'estate all'insegna del gelato, tra contaminazioni insolite e gusto autentico.

Z afferano mixato al pepe Sichuan, la stracciatella "inversa", il fresco gusto al Prosecco. L'estate 2025, in quanto a gelati, promette di essere la piĂą innovativa e fantasiosa di sempre, con sapori che spaziano dal classico al bizzarro, dal dolce al salutare, fino a sfumature gourmet. Una miriade di novitĂ gustose e sorprendenti, per un trend in crescita, come fotografato dall' Osservatorio Sigep World. Le vendite di gelato artigianale in Italia sono in aumento e i consumatori continuano a premiare la qualitĂ e l'originalitĂ .