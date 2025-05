Dalila Di Lazzaro | Da Agnelli al marito di Sophia Loren i miei grandi amori La furia del suo compagno dopo le rivelazioni

Scopri i dettagli più sconvolgenti delle ultime rivelazioni di Dalila Di Lazzaro, tra amori celebri, tensioni e imposizioni. L'intervista, condotta da Monica Setta e trasmessa ieri, svela i retroscena più controversi della sua vita e delle sue relazioni con grandi personalità del cinema italiano.

Dopo le anticipazioni sapientemente diffuse dalla redazione di Storia di donne al bivio, la scoppiettante intervista a Dalila Di Lazzaro realizzata da Monica Setta è andata in onda ieri mantenendo la promessa di rivelazioni di fuoco. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Dalila Di Lazzaro: “Con Agnelli un lungo amore. Carlo Ponti mi ha amato più di tutti, ma non siamo mai stati insieme” - Nel corso di un'intervista appassionante con Monica Setta per "Storie di Donne al Bivio", Dalila Di Lazzaro si apre riguardo ai suoi amori celebri, tra cui Gianni Agnelli e Carlo Ponti. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dalila Di Lazzaro: Con Agnelli un lungo amore. Carlo Ponti mi ha amato più di tutti, ma non siamo mai stati insieme; Dalila Di Lazzaro: «Agnelli mi aprì la porta nudo con l'accappatoio in mano. A casa mia battè la testa e disse 'baciami e non sentirò dolore'»; Dalila Di Lazzaro si racconta: «Agnelli mi aprì la porta nudo»; Dalila di lazzaro e gli amori celebri che hanno segnato cinema e vita privata dagli anni ’70 a oggi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dalila Di Lazzaro: «Agnelli aprì la porta completamente nudo. Noah? Il più sexy. Delon me lo trovavo ovunque. Amore senza sesso con Ponti» - «Ho avuto una lunga storia con Gianni Agnelli, ma con Carlo Ponti non ho mai fatto l'amore malgrado lui mi abbia portato in giro dovunque per anni, tra mostre d'arte, cene di gala ... 🔗Lo riporta msn.com

Dalila Di Lazzaro: “Con Agnelli un lungo amore. Carlo Ponti mi ha amato più di tutti, ma non siamo mai stati insieme” - La bellezza di Dalila Di Lazzaro l'ha resa un'icona degli Anni Settanta, consentendole di girare il mondo e di fare esperienze lavorative anche fuori dall'Italia, dove ha affiancato anche grandi ... 🔗Da fanpage.it

Dalila Di Lazzaro: «Agnelli mi aprì la porta nudo con l'accappatoio in mano. A casa mia battè la testa e disse 'baciami e non sentirò dolore'» - Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice, Venere pop nello show business degli anni 70 e 80, si confessa a Storie di donne al bivio su Rai 2: «Ho avuto una lunga storia con Gianni Agnelli, ma con Carlo ... 🔗Segnala msn.com