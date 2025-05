dal presentimento alla tragedia annunciata il misterioso universo dell adolescenza

Scopri il misterioso universo dell'adolescenza, tra premonizioni e ferite invisibili, attraverso la storia di Holly, una quindicenne bullizzata alle prese con un sistema complesso e mistificatorio. Tra scuola, famiglia e amici, ogni personaggio sembra alimentare un'illusoria speranza di cura e redenzione, guidati da un presentimento che anticipa una tragedia imminente.

Un presentimento, una sensazione su quel che sta per accadere, e la quindicenne Holly, bullizzata, si trova al centro di un sistema (mistificatorio?) di santità, tra scuola, genitori, amici, insegnanti, ciascuno con un interesse a estrarre dalla ragazzina una fiammeggiante anticipazione del futuro, una soluzione di guarigione. Si resta ammirati dalla regia di Fien Troch, già premiata a Venezia Orizzonti per Home, un'altra vicenda d'interrogazione su adolescenza e mondo adulto. E si resta coinvolti dalla sospensione del senso e dalla sua prospettiva "educational" (importante), ma bisogna anche accogliere la sua tensione horror, anzi da contro-horror, per non rifiutare una tensione metafisica che forse guarda un po' solo se stessa, e in un percorso a volte telefonato, compresa la disgrazia che inaugura il presunto potere di Holly.