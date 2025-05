Dal pop alla fiaba | a Chieti una mostra celebra Angeli Schifano e Fioroni

Scopri la mostra "Dal Pop alla Fiaba" a Chieti, un'occasione unica per immergersi nell'arte dei grandi protagonisti della pop art italiana come Angeli, Schifano e Fioroni. Organizzata dall'associazione culturale Trifoglio con il patrocinio di Regione Abruzzo e Comune di Chieti, questa retrospettiva apre le porte a un viaggio tra pop art e fantasia dal 7 giugno.

Sabato 7 giugno l'associazione culturale Trifoglio, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti, organizza una importante retrospettiva dal titolo Dal Pop alla Fiaba con i grandi protagonisti della pop art italiana: Franco Angeli, Mario Schifano, Giosetta Fioroni.

