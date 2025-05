Dal Pharma alla Difesa L’idea di Palantir per potenziare la cantieristica Usa con l’IA

Scopri come Palantir sta rivoluzionando la cantieristica americana grazie all’intelligenza artificiale, passando dal settore farmaceutico alla difesa. Questa innovazione è fondamentale per rafforzare la competitività degli Stati Uniti nel contesto di un crescente confronto con la Cina.

La cantieristica americana, una volta spina dorsale dell’apparato militare-industriale che vinse la Seconda Guerra Mondiale, è oggi in affanno. Negli anni 80 gli Stati Uniti producevano tra le 15 e le 25 navi all’anno. Oggi, faticano a raggiungere le cinque. La Cina, nel frattempo, ha avviato una massiccia espansione della propria Marina militare, con una flotta che, secondo le stime, raggiungerà le 475 unità entro il 2035 — 160 in più rispetto alla Marina americana. Xi Jinping avrebbe dato indicazioni alle Forze armate cinesi di essere pronte alla “riunificazione” con Taiwan già nel 2027. Il tempo stringe. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal Pharma alla Difesa. L’idea di Palantir per potenziare la cantieristica Usa (con l’IA)

