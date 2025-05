Dal Lions Club Piacenza Il Farnese due unità posturali tronco-bacino al polo riabilitativo di Fiorenzuola

Dal Lions Club Piacenza Il Farnese, grazie al supporto del polo riabilitativo di Fiorenzuola, arrivano due unità posturali tronco-bacino, fondamentali per migliorare il comfort e l'autonomia delle persone con esigenze specifiche. La personalizzazione di queste carrozzine, come un abito sartoriale, garantisce un adattamento preciso alle necessità fisiche di ciascuno, in un percorso di riabilitazione che coinvolge professionisti specializzati e la singola persona.

Una carrozzina è come un abito sartoriale: deve essere perfetta e personalizzata in base alla fisicità e alle esigenze della singola persona. Raggiungere il giusto equilibrio tra tutte le sue componenti è un lavoro di squadra, che coinvolge la persona insieme a professionisti specializzati nella.

