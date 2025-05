Dal Grande Fratello a Tale e Quale Show | ex concorrente del reality sbarca nel programma di Conti ecco chi è

Dalla casa del Grande Fratello al palco di Tale e Quale Show, un ex concorrente del reality sbarca nel celebre show di Carlo Conti, portando con sé nuove emozioni e sorprese. La prossima edizione promette colpi di scena e volti noti provenienti dai reality più amati, rendendo il programma imperdibile anche quest'anno.

Dalla casa più spiata d'Italia al palco più trasformista della televisione. La nuova edizione di Tale e Quale Show si preannuncia come un concentrato di colpi di scena e volti noti, molti dei quali pescati direttamente dai reality più popolari. Carlo Conti, instancabile padrone di casa, ha confermato che il programma tornerà puntuale a settembre su Rai 1 per la sua quindicesima edizione consecutiva. E tra i nomi che cominciano a circolare con insistenza, spunta quello di una ex concorrente del Grande Fratello che potrebbe sorprendere il pubblico con doti finora inesplorate. Si tratta di Shaila Gatta, volto noto al pubblico Mediaset e ora potenziale concorrente dello show Rai.

Mister Movie | Pamela Petrarolo: Sogno Tale e Quale Show e Verità sul Grande Fratello - Pamela Petrarolo si apre in un'intervista esclusiva, esprimendo il suo desiderio di partecipare a Tale e Quale Show e condividendo verità inaspettate sui suoi ex coinquilini del Grande Fratello.

