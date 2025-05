Dal Giappone l’insegnamento ad assaporare con lentezza amplia anche il lessico alimentare

Scopri come l'insegnamento giapponese di assaporare con lentezza arricchisce il tuo modo di vivere il cibo, ampliando il lessico alimentare e approfondendo sensazioni come l’umami, il quinto gusto che rivoluziona la tua esperienza gastronomica. Approfondire questa cultura può trasformare il modo in cui apprezzi ogni boccone, regalando un nuovo senso di scoperta e piacere.

Negli ultimi tempi vi sarà forse capitato di imbattervi nel termine umami e all’inizio avrete probabilmente storto il naso pensando si trattasse di qualche nuova moda o tendenza gastronomica proveniente dall’Oriente. Solo più tardi avrete scoperto che si tratta di un vero e proprio gusto (il quinto per l’esattezza, dopo salato, amaro, dolce e acido) ma avrete avuto qualche difficoltà ad identificarlo. Eppure tutti noi abbiamo avuto un incontro con l’umami, spesso senza nemmeno saperlo. La storia dell’umami ha inizio oltre un secolo fa in Giappone, ma il gusto che descrive è tutt’altro che un’esclusiva nipponica: attraversa culture e cucine in ogni parte del mondo e della storia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Dal Giappone l’insegnamento ad assaporare con lentezza amplia anche il lessico alimentare

Su questo argomento da altre fonti

