Dal Cipess nel 2024 mobilitati oltre 200 miliardi

Nel 2024, il Cipess si prepara a mobilitare oltre 200 miliardi di euro per supporting sviluppo, infrastrutture e sanità pubblica in Italia. La Relazione annuale presentata alla Camera evidenzia l'impegno del governo e del sottosegretario Morelli nell'attuazione di investimenti strategici per il progresso del Paese.

La Relazione annuale del Cipess per l'anno 2024, presentata oggi alla Camera dei Deputati, ha illustrato l'impegno ad ampio raggio del governo e del Sen. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al Cipess, rispetto agli investimenti strategici per il sistema Paese. Tra sanità pubblica, infrastrutture, coesione territoriale “il Cipess ha mobilitato nel 2024 più di 200 miliardi di euro su sanità pubblica, infrastrutture, coesione territoriale e sviluppo sostenibile, dando così un contributo sostanziale alla crescita del Paese" ha dichiarato lo stesso sottosegretario Morelli. Tra le principali delibere adottate, Morelli ha ricordato gli oltre 44 miliardi di euro destinati al Contratto di Programma con Anas per il periodo 2021-2025; i 15 miliardi di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027; i 945 milioni di euro per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo; oltre 133miliardi di euro destinati al Servizio Sanitario Nazionale, "il livello più alto mai registrato in termini i assoluti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dal Cipess nel 2024 mobilitati oltre 200 miliardi

