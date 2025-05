Dal centro ai quartieri è Prato Estate Tutti i cento appuntamenti diffusi

Scopri l'estate a Prato con oltre cento eventi distribuiti tra il centro e i quartieri, ideali per tutte le età. Dalla musica al teatro, dal cinema alle mostre, un ricco calendario di appuntamenti gratuiti ti aspetta per vivere una stagione all'insegna della cultura e del divertimento, senza noia.

Oltre cento appuntamenti in venti luoghi dal centro alle periferie per vivere un’estate senza noia. Gli appuntamenti in cartellone sono pensati per un pubblico di tutte le età, quasi tutti ad ingresso gratuito, dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, ma anche talk, passeggiate immersive e mostre. "In estate la città di Prato è ancor più da vivere e riesce a mostrare la vivacità della propria creatività - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Un caleidoscopio di iniziative per tutti i gusti, frutto della ricognizione che ogni anno il Comune di Prato realizza per selezionare idee e progetti che provengono dal tessuto culturale cittadino: spettacoli, concerti, incontri, danze, mostre, proiezioni e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal centro ai quartieri è Prato Estate. Tutti i cento appuntamenti diffusi

