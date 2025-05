Dal 3 giugno parte FamilyLink Autisms | il nuovo servizio di ascolto e supporto per le famiglie

Dal 3 giugno 2025, nasce FamilyLink “Autisms”, il nuovo servizio di ascolto e supporto dedicato alle famiglie, promosso dalla Cooperativa Sociale Giovamente con il sostegno di Banca MontePruno e la collaborazione di Cooperativa BamBlù. Un numero sempre attivo per essere vicini alle famiglie e offrire orientamento e assistenza in un percorso importante.

🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Dal 3 giugno parte FamilyLink "Autisms": il nuovo servizio di ascolto e supporto per le famiglie

Nasce FamilyLink Autism. Iniziativa di Giovamente con il supporto di Banca Monte Pruno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

