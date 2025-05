Dal 22 al 23 giugno ritorna Enorme Piccolo salone del vino artigianale

Dal 22 al 23 giugno 2025, torna l’Enorme – Piccolo salone del vino artigianale, ospitato nel suggestivo Castello dell’Ettore nel borgo di Apice. Un’occasione unica per scoprire i vini autentici delle aree interne di Irpinia, in un’atmosfera ideale per gli appassionati di viticoltura artigianale e produzioni di qualità.

Il 22 e 23 giugno 2025, negli spazi del Castello dell'Ettore, nel cuore del "borgo fantasma" di Apice (Bn), si svolgerà la terza edizione di Enorme – Piccolo salone del vino artigianale, manifestazione dedicata alla viticoltura artigianale e alla valorizzazione delle aree interne di Irpinia e.

