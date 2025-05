dal 17 al 21 settembre 2025 torna la milano beauty week la settimana della bellezza con eventi mostre charity nel segno della gentilezza

Dal 17 al 21 settembre 2025, torna a Milano la Beauty Week, un evento imperdibile dedicato alla cultura della bellezza e del benessere, con mostre, eventi e iniziative charity nel segno della gentilezza. La Milano Beauty Week riporterà la bellezza al centro della scena milanese, celebrando l’eccellenza del settore in un’atmosfera di innovazione e condivisione.

L a bellezza si appresta a (ri)occupare il centro della scena milanese. Presentata, dal prossimo 27 al 21 settembre. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino l’edizione 2025 di Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Le parole chiave di quest’anno sono gentilezza, inclusione e sostenibilitĂ , unite dal fil rouge de l valore culturale e sociale della cosmetica. Per cinque giorni, il centro di Milano (e non solo) si trasformerĂ in un palcoscenico di bellezza aperto, inclusivo, ad alto tasso di ispirazione, da scoprire incontri, talk, performance, charity ed esperienze immersive. 🔗 Leggi su Iodonna.it